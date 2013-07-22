Компания Philips значительно увеличила прибыль

Чистая прибыль нидерландского производителя электроники и бытовой техники Royal Philips NV по итогам первого полугодия 2013 года составила 478 млн евро, что на 68% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Прибыль на акцию за отчетный период составила 0,52 евро против 0,31 евро в январе — июне 2012 года. Объем продаж в отчетный период незначительно увеличился, достигнув 10,91 млрд евро, сообщают "Ведомости".

По итогам II квартала чистая прибыль компании составила 317 млн евро, что в 3,1 раза превышает показатель за апрель — июнь прошлого года. В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 0,35 евро против 0,11 евро за II квартал 2012 года. Квартальная выручка Philips увеличилась на 1,4% до 5,65 млрд евро.

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