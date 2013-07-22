Проблемы бюджета США представляют угрозу развитию страны - спикер Конгресса

Проблемы федерального бюджета США представляют наиболее реальную угрозу перспективам развития страны. Такую позицию высказал в воскресенье спикер палаты представителей американского Конгресса, республиканец Джон Бейнер, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы должны что-то сделать для того, чтобы стабилизировать ситуацию с бюджетом. Это наибольшая угроза для будущего страны", - сказал он в интервью телекомпании Си-би-эс.

Республиканский спикер, постоянно критикующий демократическую администрацию, подчеркнул "необходимость проведения налоговой реформы, которая позволила бы снизить ставки и убрать множество мусора из нашего налогового кодекса". По его мнению, "этот документ должен быть более честным для миллионов американцев".

Бейнер также высказался за стабилизацию работу программ социального страхования. "Они важны для миллионов американцев, которые окажутся за их бортом, если мы не предпримем серьезные шаги по улучшению этих программ", - сказал он.

В результате секвестра финансирование программ социального страхования было сокращено на несколько миллиардов долларов. Президент США Барак Обама обвинил в этом республиканскую оппозицию, которая контролирует палату представителей Конгресса.