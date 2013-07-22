Страны G20 будут бороться с уходом крупных компаний от налогообложения

Страны G20 разработали план действий по борьбе с уходом транснациональных компаний от налогообложения, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам встреч финансовой "двадцатки" в Москве, передает ПРАЙМ.

"Мы обсуждали вопросы плана действий по уходу от налогообложения транснациональными компаниями, который был подготовлен странами ОЭСР", - сказал Силуанов. "Получился неплохой план, который в целом все одобрили", - сказал он, добавив, что участники встречи будут рекомендовать лидерам государств G20 одобрить этот план на саммите в Санкт-Петербурге в сентябре текущего года.

"Этот план позволяет повысить транспарентность деятельности этих компаний, которые, как было сегодня сказано господином Гурриа (главой ОЭСР Анхелем Гурриа), имеют "двойное неналогообложение", - сказал Силуанов. Он пояснил, что в настоящее время транснациональные компании имеют возможность уходить от налогообложения и в той стране, где находится производство, и в той стране, где зарегистрирован центр прибыли.

"Мы договорились и об одобрении плана действий, и о подготовке инструментария для его запуска после одобрения на встрече наших лидеров", - сказал глава Минфина России.

По его словам, вопрос ухода от налогообложения крупных компаний беспокоит большинство стран как с точки зрения конкуренции - транснациональные компании, уходя от налогов, имеют конкурентное преимущество перед другими, так и с точки зрения пополнения бюджетов.

"Условия, когда мы занимаемся бюджетной консолидацией, непростые, и нужно думать о пополнение ресурсной базы бюджетов", - сказал он.

"Думаю, что эта налоговая инициатива станет одной из существенных мер, которую мы предложим нашим лидерам и станет шагом вперед в ходе работы "большой двадцатки", потому что от нее требуются именно совместные решения.

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