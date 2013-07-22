Киевская таможня оформила 49 млн тонн экспортно-импортных и транзитных грузов

Киевская межрегиональная таможня Министерства доходов и сборов Украины в первом полугодии 2013 года оформила более 49 млн тонн грузов, из них импорт составил 10 млн тонн, экспорт – 1,3 млн тонн и транзит – 37,9 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Киеве.

«Импорт преимущественно поступал из стран СНГ, ЕС, Азии и США. В эти же регионы отправлялась большая часть экспортных поставок», - сообщили в ведомстве.

При этом товарная структура экспорта и импорта не менялась: потребительские товары, сырье, средства производства и промтовары.

«Внешние операции с товарами в первом полугодии осуществляли 7,7 тыс. субъектов предпринимательства, что составляет 70% от общего числа находящихся на учете в Киевской межрегиональной таможне Миндоходов», - сообщили в управлении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в июне Министерство доходов и сборов Украины преобразовало столичную региональную таможню в Киевскую межрегиональную таможню Министерства доходов и сборов Украины.

В первом квартале т.г. Киевская таможня перечислила в государственный бюджет 4,529 млрд грн таможенных платежей.