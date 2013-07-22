S&P: Украина ухудшила позиции в списке наиболее рискованных стран для инвестирования

Украина во втором квартале 2013 года ухудшила свои позиции в списке наиболее рискованных стран для инвестирования, увеличив вероятность дефолта до 44% с 34,8% в первом квартале.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, Украина занимает 7-е место в перечне 10 стран с наибольшим риском вложения средств. Первую тройку списка представляют Аргентина (риск дефолта – 826%), Кипр (65,5%) и Венесуэла (51,36%). Замыкают десятку Португалия (30,3%), Ливан (29,5%) и Ирак (27,9%). В перечень также вошли Греция (вероятность дефолта - 48,5%), Египет (46,4%) и Пакистан (45,8%).

"Квартал был насыщенным событиями, в том числе беспорядками и демонстрациями в Бразилии, Турции, Египте. Сохраняется политическая напряженность в Португалии. Сказалась также новость о замедлении экономического роста в Китае и заявление Федеральной резервной системы США о сокращении преференций и росте процентных ставок по кредитам. Кроме того, заметным был рост продаж на биржах Латинской Америки и Азии», - отметил глава департамента оценки производных инструментов S&P Capital IQ Яв Босе.

В сообщении агентства также приводится десятка наиболее перспективных и стабильных для инвестирования стран. Ее возглавляет Норвегия с вероятностью суверенного дефолта в 1,6%. Далее идут Швеция (1,94%), Финляндия (2,32%), США (2,44%), Швейцария (2,7%), Дания (2,74%), Германия (2,85%), Австрия (3,49%), Великобритания (4,38%) и Чехия (4,76%).

Как сообщал УНИАН, в середине июля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что Украина нацелена на укрепление индекса инвестиционной привлекательности и сделает все необходимое для реализации евроинтеграционных устремлений.

Вместе с тем, Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая 950 европейских, международных и украинских компаний, несколько улучшила индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором квартале - до 2,16 балла из пяти возможных, в то время как в первом квартале этот показатель составлял 2,12 балла. Он оказался худшим за все время составления индекса – с 2008 года.

Кроме того, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что потенциальный уровень процентных ставок для государственных евробондов Украины в случае их ближайшего размещения на внешнем рынке составит 9,5-10,25%, что фактически повторяет показатель 2011-го - начала 2012 года, когда Украина не могла размещать бумаги из-за их дороговизны.

Это подтвердила и директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, заявившая, что Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом нынешняя цена в 10% годовых остается слишком высокой.