«Фидокомбанк» за полгода получил 3,4 млн грн прибыли

Приобретенный Александром Адаричем «Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк») в первом полугодии 2013 года получил 3,385 млн грн прибыли, тогда как за аналогичный период 2012 года убыток банка составил 66,828 млн грн.

Об этом сообщается в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом полугодии текущего года активы банка сократились на 21,20% - до 6,330 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 1,20%, до 3,548 млрд грн, обязательства — на 25,57%, до 4,930 млрд грн, средства клиентов - на 6,80%, до 2,712 млрд грн, собственный капитал - на 0,68%, до 1,400 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,381 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Эрсте Банк» в первом квартале 2013 года получил 2,97 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2012 года убыток банка составил 37,57 млн грн.

Справка УНИАН. «Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк», Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных банков.

В декабре 2012 года собственник банка Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам Адарича, эта покупка является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется к 2017 году создать банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины. Сделка с Erste Group закрыта в апреле текущего года, «Эрсте Банк» сменил название на «Фидокомбанк» с 5 июня.