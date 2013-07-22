В Украине могут ввести 10% сбор с валютообменных операций

В Верховной Раде ведется работа по подготовке законопроекта об обложении сбором в Пенсионный фонд наличных валютообменных операций.

Об этом сообщил источник в аппарате ВР, передает РБК-Украина.

По словам источника, эту норму предлагается ввести с 1 января 2014 г. В дальнейшем будут освобождены от уплаты сбора все валютообменные операции, связанные с погашением и выплатой процентов по банковским депозитам, а также частные валютные переводы физлиц. Также не будет удерживаться налог с валюты при погашении валютных кредитов физлиц.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что операции по покупке-продаже наличной валюты обязательно должны облагаться налогом. «Это связано, прежде всего, с тем, чтобы уменьшить долю долларизации экономики Украины и самое главное - уменьшить теневую экономику, которая активно использует наличную валюту для своих незаконных операций», - подчеркнул эксперт, напомнив, что в парламенте уже есть законопроект, предлагающий уставить сбор в ПФ при проведении операций с безналичной валютой в размере 10%.

10% налога - это компромиссное решение, подчеркнул Охрименко, поскольку в прошлом году правительство предлагало ввести аналогичный сбор на уровне 15%. Охрименко убежден, что новация не затронет украинцев, поскольку от уплаты налога будут освобождены операции физлиц по банковским валютным депозитам и операции по перечислению частных переводов из-за границы и за границу.

«Налог фактически будут платить только те лица, которые пользуются наличной валютой, так как именно наличная валюта несет наибольшую угрозу для экономики Украины, поскольку она задействуется для сомнительных операций на теневом валютном рынке», - сказал аналитик.

Он также считает логичным предоставление переходного периода до 1 января 2014 г.