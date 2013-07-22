«Альфа-Банк» за полгода нарастил прибыль в 3,5 раза

«Альфа-Банк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 25,508 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом полугодии текущего года выросли на 15,81% – до 29,634 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 10,42%, до 19,004 млрд грн, обязательства – на 18,43%, до 25,450 млрд грн, средства клиентов – на 9,63%, до 15,761 млрд грн, собственный капитал – на 2,05%, до 4,184 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 4,639 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Альфа-Банк» в первом квартале 2013 года снизил чистую прибыль на 67,95% по сравнению с первым кварталом 2012 года – до 4,84 млн грн.

В 2012 году банк увеличил прибыль в 2 раза – до 36,25 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 17,45 млн грн.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».