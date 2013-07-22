«Укргазбанк» нарастил прибыль почти в 3 раза

«Укргазбанк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 528,167 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом полугодии текущего года снизились на 0,27% - до 20,812 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,40%, до 8,610 млрд грн, обязательства – на 3,51%, до 16,411 млрд грн, средства клиентов выросли на 16,15% - до 8,158 млрд грн, собственный капитал – на 14,02%, до 4,401 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 10 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укргазбанк» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 445,84 млн грн.

Прибыль «Укргазбанка» по итогам 2012 года составила 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с 3,6 млрд грн убытка.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) создан в 1993 году и входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.