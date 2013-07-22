Германия и Эстония - единственные страны еврозоны, которые смогли сократить госдолг

Германия и Эстония стали единственными странами еврозоны, которым в первом квартале текущего года удалось сократить госдолг. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на европейское статистическое агентство Евростат.

По его данным, госдолг Германии к марту 2013 года снизился до 81,2 процента ВВП с 81,9 процента, зафиксированных в конце 2012 года. В первом квартале 2013 года задолженность Эстонии уменьшилась до 10 процентов ВВП с 10,1% в последней четверти 2012 года.

В 27-ти странах Евросоюза госдолг на конец марта 2013 года составил 85,9 процента ВВП (11,111 трлн евро) против 85,2% (11,01 трлн) в последней четверти прошлого года.

Страны зоны евро переживают самый затяжной экономический спад со времени введения валюты в 1999 году. 5 из 17-ти государств еврозоны в настоящее время получают помощь международных кредиторов.