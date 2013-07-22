«Северной экологической финкорпорации» разрешили проводить расчеты в гривнях

Национальный банк предоставил право международной организации «Северная экологическая финансовая корпорация» открывать счета и проводить расчеты на территории Украины в гривнях.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 16 июля №285, текстом которого располагает УНИАН.

«Предоставить право международной финансовой организации (согласно приложению), которая реализует проекты в валюте Украины (далее - МФО), осуществлять платежи и расчеты в гривнях на территории Украины с резидентами (банками и другими юридическими лицами) на основании договоров кредитования или гарантии, которые предусматривают проведение таких операций в гривнях на условиях максимальной стоимости для конечного должника по этим средствам (расходы по соответствующему прямому или опосредствованному договору кредитования или гарантии) не более 10% годовых», - говорится в постановлении.

В перечень МФО, имеющих право открывать в банках Украины текущие счета в гривне, определенный приложением к постановлению, помимо «Международной финансовой корпорации» добавлена «Северная экологическая финансовая корпорация». В то же время, право «Международной финансовой корпорации» на открытие такого счета в Национальном банке Украины, согласно постановлению, остается исключительным.

Справка УНИАН. «Северная экологическая финансовая корпорация» (НЕФКО) — это международная финансовая организация, основанная правительствами пяти Северных cтран и принадлежащая им. НЕФКО финансирует инвестиционные проекты в России и на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, Молдове и Беларуси с целью улучшения экологической обстановки в Северной Европе. Деятельность НЕФКО охватывает Россию, Украину, прибалтийские страны и Беларусь.

НЕФКО принимает участие в самых разных проектах, имеющих значительный природоохранный эффект на местном и региональном уровне. В настоящее время корпорация управляет фондами на сумму 383 млн евро.