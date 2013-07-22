Миндоходов и Минфин согласуют порядок сбора и распределения единого соцвзноса

Министерство доходов и сборов Украины совместно с Министерством финансов намерены согласовать порядок движения средств единого социального взноса на общеобязательное государственное страхование. Об этом говорится в проекте межведомственного приказа, размещенном на сайте Миндоходов.

«Целью проекта нормативного акта является определение порядка взаимодействия органов Миндоходов и Государственной казначейской службы при открытии небюджетных счетов на имя органов Миндоходов для зачисления и распределения единого взноса и возможных финансовых санкций», - сказано в пояснительной записке к проекту нормативного акта.

Как отмечается, средства единого социального взноса, а также страховые платежи будут аккумулироваться на одних счетах, а затем в течение часа переводиться на другие счета для последующего распределения и использования по прямому назначению. При этом сведения о движении средств, как предполагается, будут подаваться в Миндоходов в виде сформированного в автоматическом режиме электронного файла, а также на бумажных носителях с печатью Госказначейства.

Не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным, Миндоходов и Казначейство будут проводить сверку платежей.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контроля за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. Ранее вопросы администрирования единого социального взноса возлагались на структуры Пенсионного фонда.

Министр доходов и сборов Александр Клименко неоднократно заявлял, что министерство готово к администрированию единого социального взноса. В свою очередь министр социальной политики Наталья Королевская заявляла, что передача функций по администрированию социального взноса позволит Пенсионному фонду активнее заниматься проблемами пенсионеров.

Ранее первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов также заявлял, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса (ЕСВ) до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%. При этом компенсатором вероятных потерь может стать введение всеобщего декларирования, легализация заработных плат и борьба с повсеместным начислением минимальных заработных плат.