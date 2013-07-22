Госсектор Украины имеет один из наименьших уровней долговой нагрузки в Европе - эксперт

Украина в последние годы, несмотря на ряд серьезных проблем, стабилизировала ситуацию с дефицитом бюджета и государственным долгом, держа их на относительно безопасном уровне и имеет один из наименьших уровней долговой нагрузки в Европе, считает заведующий сектором денежно-финансовой стратегии отдела экономической стратегии Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Алексей Молдован.

«На данный момент государственный сектор Украины имеет один из наименьших уровней долговой нагрузки в Европе, тенденция сокращения золотовалютных резервов приостановилась, а улучшение платежного, а, прежде всего, торгового баланса, дает основания говорить о снижении рисков девальвации национальной валюты», - отметил Молдован в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой Украинского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, несмотря на то, что государство предпринимает критически мало усилий для стимулирования экономической активности, в Украине, тем не менее, есть свои устоявшиеся конкурентные преимущества, чего не хватает многим так называемым экономически перспективным странам.

Среди преимуществ эксперт называет развитый промышленный комплекс, мощных внутренних инвесторов, большой внутренний рынок, оптимальное географическое положение.

При этом Молдован отмечает, что объективные факторы конкурентоспособности экономики Украины временно девальвированы такими хроническими проблемами государства, как коррупция, рейдерство, правовой нигилизм, отсутствие честной и компетентной правоохранительной системы.

«Это колоссальные системные проблемы, но их можно преодолеть путем активной законодательной работы. Большинство восточноевропейских стран, которые сейчас являются экономическими лидерами региона, имели совершенно подобные проблемы, но благодаря политической воле и активной законодательной деятельности сумели привести правовой порядок. В Украине процесс формирования правовых рыночных отношений слишком затянулся, тем не менее, государство способно его ускорить при условии увеличения в органах власти специалистов с европейским мировоззрением», - отметил Молдован.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, государственный долг Украины по итогам 2013 года превысит предел, установленный бюджетом на текущий год, и составит от 40 до 45% ВВП, в то время, как согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга составляет 30-31% ВВП.

Дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП).