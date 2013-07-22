Госпредприятию «Энергорынок» не удалось привлечь кредиты на 700 млн грн

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, не смогло привлечь две кредитные линии на общую сумму 700 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, к оценке было допущено меньше двух предложений. Кредитные средства планировалось привлечь сроком на 1 год.

Целевое назначение данных кредитных средств, согласно тендерной документации, - осуществление расчетов с энергогенерирующими компаниями для погашения их долгов перед угольными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров разрешил государственному предприятию «Энергорынок» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

«Энергорынок» за январь-апрель 2013 года увеличил задолженность перед НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 2,3% - до 6,056 млрд грн с 5,919 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.