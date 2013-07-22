Банк «Надра» в первом полугодии увеличил прибыль на 61,6%

Банк «Надра» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастил чистую прибыль на 61,58% – до 858 тыс. грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом полугодии текущего года выросли на 0,63% - до 27,860 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 7,49%, до 22,963 млрд грн, обязательства – на 0,74%, до 23,829 млрд грн, средства клиентов - на 13,74%, до 9,942 млрд грн, собственный капитал – на 0,02%, до 4,031 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,890 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль на 45,96% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 416 тыс. грн. В 2012 году, по сравнению с показателем 2011 года, сократил чистую прибыль в 2 раза – до 1,01 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).

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