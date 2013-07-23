Пять стран Евросоюза имеют госдолг выше 100% ВВП

Государственный долг Бельгии по итогам января-марта 2013 года увеличился в квартальном исчислении на 4,7% до 104,5% ВВП. Об этом сообщает Eurostat.

Таким образом, число европейских государств с долгом выше 100% ВВП увеличилось до пяти.

В абсолютном выражении долг Бельгии вырос с 375,4 млрд до 394,2 млрд евро. По итогам первого квартала прошлого года заимствования составили 378,7 млрд евро, или 101,8% ВВП, то есть госдолг Бельгии уже пересекал отметку в 100% ВВП.

У других государств с большим долгом показатель также вырос. У Греции заимствования в годичном исчислении увеличились на 24% до 160,5%, у Ирландии — на 18,3% до 125,1%, у Португалии — на 24,9% до 127,2% ВВП, у Италии — на 6,5% до 130,3% ВВП.

В целом по Евросоюзу уменьшить долг в годичном выражении удалось Дании, Латвии и Литве. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года объем заимствований уменьшили Германии и Эстония. У последней самый маленький долг в ЕС — 10% ВВП.

Европа находится в самой длинной рецессии с момента основания ЕС в 1999 году. Пять государств-членов союза были вынуждены обратиться за международной кредитной поддержкой. Нынешняя рецессия является второй за последние четыре года. По прогнозу ЕЦБ, экономика ЕС в 2013 году сократится на 0,6%.