Совет ЕС одобрил новые правила государственной помощи

Брюссель. Совет ЕС одобрил новые правила в сфере предоставления государственной помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

Министры, в частности, одобрили два законодательных акта ЕС. Один из них устанавливает правила расследований при предоставлении государственной помощи. Этот законодательный акт должен помочь Еврокомиссии лучше проводить расследование в случаях жалоб на предоставление государственной помощи, которая могла существенно повлиять на конкуренцию на рынке.

Второй закон предоставляет Еврокомиссии право самостоятельно определять виды государственной помощи, не противоречащие законодательству ЕС при условии выполнения ряда критериев. Такие виды государственной помощи не будут требовать от государств - членов ЕС предварительно сообщать о ее предоставлении Еврокомиссии.

Предусматривается, что данный закон будет касаться, прежде всего, государственной помощи в сфере культуры и инноваций, а также помощи в случаях стихийных бедствий.

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