S&P подтвердило рейтинг «Кредобанка»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг «Кредобанка» на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении банка.

S&P также подтвердило краткосрочный рейтинг «Кредобанка» по международной шкале на уровне «С» и рейтинг банка по украинской шкале на уровне «uaBBB-», повысив оценку бизнес-позиции банка до «умеренной».

Как отмечено в сообщении, основными факторами, оказывающими положительное влияние на уровень присвоенных рейтингов, являются: поддержка от стратегического инвестора, польского банка PKO Bank Polski SA, стабильная ресурсная база, основанная на депозитах, а также низкий по сравнению с другими уровень концентрации кредитного портфеля и портфеля депозитов.

Также сообщается, что при определении рейтинга S&P повысило оценку бизнес-позиции «Кредобанка» до «умеренной», оставив без изменений оценку показателей капитализации и прибыльности, позиции по риску и показателей по финансированию и ликвидности.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2012 года Standard&Poor’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B» c «В+», прогноз «негативный».

Справка УНИАН. ПАО «Кредобанк» (Львов) создан в 1990 году.

99,5655% акций «Кредобанка» владеет крупнейший польский акционерный банк PKO BP SA.

2011 год «Кредобанк» завершил с прибылью 93,63 млн грн.