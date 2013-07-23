Госфининспекция уменьшила количество проверок

Государственная финансовая инспекция Украины, сформированная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, с начала 2013 года сократила на 36% количество контрольных проверок субъектов хозяйствования - до 3500 проверок с 5500 за аналогичный период прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба Госфиниспекции.

«Мы занимаем четкую позицию относительно перехода от количества контрольных мероприятий к их качеству. Для этого еще в прошлом году в работу Госфининспекции введен подход к планированию контрольно-ревизионной работы и отбора объектов контроля на основании оценки рисков допущения финансовых нарушений, мониторинга рисковых операций, информации из СМИ, обращений граждан и телефона доверия Госфининспекции Украины», - цитирует пресс-служба главу Госфиниснпекции Украины Петра Андреева.

По словам Андреева, большей эффективности удалось достигнуть благодаря тому, что для контрольных мероприятий стали выбирать наиболее рискованные объекты.

По данным пресс-службы, по обращениям правоохранительных органов Госфининспекция в 2012 году провела 1,4 тыс. проверок.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году органы Госфининспекции обеспечили возмещение потерь государственных средств на сумму 1,9 млрд грн, проверив 8,9 тыс. предприятий и организаций.

Кроме того, 3 июля Кабинет министров утвердил законопроект, предложенный Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, который определяет единый перечень сфер государственного контроля бизнеса.

Законопроектом предусматривается исключить внеплановые проверки, инициированные юридическими лицами. В то же время, в обращениях физических лиц должно быть указано, что нарушение предпринимателя привело к материальным потерям или к нарушению конституционных прав на безопасные условия труда.

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