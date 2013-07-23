Замедление экономического роста в Китае привело к оттоку капитала

Китай столкнулся с оттоком иностранного капитала в июне на фоне замедления экономического роста и укрепления юаня, что будет способствовать кредитному кризису в стране и негативно отражаться на всей банковской системе, сообщают "Вести Экономика".

Хотя кредитный кризис значительно ослаб с прошлом месяца, так как Центральный банк Китая "вливал" средства на межбанковский рынок, с помощью которого банки кредитуют друг друга, отток капитала вызывает опасения по поводу состояния банковской и финансовой системы страны.

Чистый отток иностранного капитала в июне был зафиксирован впервые с ноября прошлого года. Чистый объем продажи иностранной валюты Народным банком Китая и финансовыми учреждениями составил 412 млрд юаней (6,71 млрд долл.). В мае чистый объем покупки составил 66,86 млрд юаней.