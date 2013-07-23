«Укргазбанк» рассчитывает на 800-850 млн грн прибыли в этом году

Государственный «Укргазбанк» ожидает, что по итогам 2013 года прибыль составит 800-850 млн грн, что превышает плановый показатель на 8-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления банка Сергей Мамедов на встрече в Киеве.

«Прибыль составляет 740 млн грн по нашим планам, но мы перевыполним этот показатель, учитывая темпы прироста прибыли», - сказал Мамедов.

В то же время, по его словам, прибыль на уровне прошлого года (1,1 млрд грн) маловероятна с учетом ситуации на рынке.

Как сообщал УНИАН, «Укргазбанк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 528,167 млн грн. Прибыль «Укргазбанка» по итогам 2012 года составила 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с 3,6 млрд грн убытка.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г.Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля активы банка составили 20,812 млрд грн, кредиты и задолженность - 8,610 млрд грн, обязательства – 16,411 млрд грн, средства клиентов - 8,158 млрд грн, собственный капитал – 4,401 млрд грн, уставный капитал - 10 млрд грн.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

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