Бюджет Украины может недополучить 20-25 млрд грн доходов – эксперт

Недопоступление доходной части бюджета по итогам 2013 года может составить 20-25 млрд грн, что может послужить причиной секвестра бюджета и роста социальной напряженности, заявил в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента компании Concorde Capital Александр Паращий.

«По сути, мы уже можем полноценно говорить о фискальном кризисе. По нашим оценкам, недобор по доходной части составит 20-25 млрд грн от плана. Логичным шагом в данной ситуации был бы секвестр бюджета», - подчеркнул Паращий.

Он разъяснил, что план бюджетных поступлений на 2013 предусматривает, что рост доходов составит 4,9% для центрального бюджета и 5,3% для консолидированного.

«Очевидно, что если доходы центрального бюджета за первое полугодие 2013 года упали на 0,3%, а доходы консолидированного выросли на 1%, то поставленный план не будет выполнен», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что в первом полугодии был изменен принцип сбора налога на прибыль предприятий. «По сути, были узаконены авансовые платежи,

что сказалось на росте сборов налога в начале года. Но во второй половине 2013 года этот эффект будет нивелирован», - сказал Паращий.

При этом он напомнил, что бюджет-2013 на 95% состоит из текущих расходов – защищенных статей, таких как зарплаты бюджетников, соцвыплаты, обслуживание долга. «Экономия на этих статьях чревата социальным напряжением», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в сводный бюджет за первое полугодие 2013 года составил 204 млрд грн, что на 1,7 млрд грн (на 1%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Бюджет принят с дефицитом 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.