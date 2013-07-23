Продажа «Укргазбанка» до 2015 года маловероятна - председатель правления банка

Председатель правления национализированного «Укргазбанка» Сергей Мамедов считает, что продажа банка в текущем году, и вплоть до 2015 года, маловероятна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на встрече в Киеве.

По словам банкира, буквально 2 недели назад он обсуждал этот вопрос с представителями акционера, которые сказали, что «есть требование в текущем году решить вопрос по рекапитализированным банкам». При этом речь идет не о продаже, а о том, «чтобы организовать продажу, привлечь консультанта, который расскажет, как это будет».

«Моя личная позиция, что до 2015 года это в принципе нереально. У нас регулятивный капитал на сегодня 4,4 млрд грн. Продавать себе в убыток, если мы генерируем прибыль, было бы нелогично. Продавать с прибылью или по цене уставного капитала — никто не купит. Деньги инвесторов уходят из банковской системы и возвращаются обратно. Поэтому наша задача — увеличивать инвестиционную привлекательность за счет того, что мы зарабатываем нормальную прибыль», - сказал Мамедов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в Национальном плане действий на 2013 год поручил Министерству финансов и премьер-министру Украины Николаю Азарову принять меры для выхода государства из капитала банков, капитализированных с его участием. Согласно указу Президента №128 от 12 марта, которым утвержден этот план, уже в мае Минфин должен отобрать в надлежащем порядке компанию-советника в вопросе выхода государства из капитализированных банков и заключить с ней соответствующий договор. К ноябрю текущего года Минфин совместно с премьер-министром должны утвердить порядок проведения конкурса по продаже госпакетов акций банков, капитализированных с участием государства. Решение о продаже госпакетов акций должно быть принято также в ноябре.

Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» в конце июля 2012 года.

Справка УНИАН. По данным Минфина, на капитализацию и докапитализацию «Родовид Банка», «Украгазбанка» и банка «Киев» государство потратило 25,3 млрд грн («Родовид Банк» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» - 9,3 млрд грн, банк «Киев» - 3,565 млрд грн), в результате чего государство стало основным акционером финучреждений: «Родовид Банк» - 99,9907%, «Украгазбанк» - 92% и банк «Киев» - 99,94% акций.

14 сентября 2011 года Кабмин своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк.