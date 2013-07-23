Вступление в еврозону будет стоить Латвии 160 млн долларов

Введение с 1 января 2014 года единой европейской валюты - евро - обойдется Латвии в 80 млн латов (160 млн долларов). Об этом сегодня сообщил министр финансов республики Андрис Вилкс, передает ИТАР-ТАСС.

"Со стороны государства эта сумма не изменилась - введение евро обойдется госсектору в 10,2 млн латов (порядка 20,4 млн долларов), включая поддержку Европейской Комиссии", - указал глава минфина. Эта сумма будет потрачена на перенастройку информационных технологий, на вопросы коммуникации по введению евро, на обмен наличности в регионах, на дополнительную безопасность в филиалах Латвийской почты, где можно будет поменять валюту, на мониторинг цен и другие цели в рамках перехода на евро.

"В целом конкретную цифру пока трудно назвать. Спекуляций, конечно, больше. Но странам, вводившим евро до этого, процедура обошлась в полпроцента от ВВП", - подчеркнул Вилкс. Поэтому, по его словам, расходы при введении евро не должны превысить 70-80 млн латов (140-160 млн долларов).

В марте 2010 года правительство Латвии приняло решение, что страна введет евро с 1 января 2014 года. Уже с конца прошлого года признано соответствие республики Маастрихтским критериям. Правительство, парламент и президент утвердили законопроект о порядке введения евро.

В начале июня Еврокомиссия и Европейский Центробанк рекомендовали принять Латвию в зону евро с начала будущего года. Страна также получила единодушную поддержку лидеров ЕС вступлению в еврозону и одобрение со стороны Европарламента. Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов 9 июля официально объявил о присоединении Латвии к зоне евро с 1 января 2014 года. Латвия станет 18 страной зоны евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Еврокомиссия считает, что Латвия должна продолжить усилия для подготовки к вступлению в зону евро. Об этом идет речь в одобренном сегодня Комиссией докладе о состоянии практической подготовки страны к присоединению к единой европейской валюте.

В докладе отмечается, что в целом, подготовка продвигается хорошо, в то же время Комиссия определила ряд направлений, в которых усилия должны быть продолжены.

Среди них – увеличение количества персонала, который будет заниматься мониторингом отображения двойных цен (в латах и в евро), а также – обеспечение быстрого реагирования на возможные жалобы с тем, чтобы окончательное решение могло приниматься в течение 48 часов с момента подачи жалоб.

Кроме того, доклад содержит советы способствовать обеспечению новыми монетами небольших розничных торговцев и обеспечить своевременный перевод всех банкоматов на расчеты в евро с 1 января 2014 года.

Кроме того, в документе содержится ряд советов относительно проведения информационной кампании в стране о переходе на евро.