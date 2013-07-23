Миндоходов предлагает снизить ставку НДС до 9% и ввести налог с оборота

Министерство доходов и сборов Украины предлагает снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%.

Об этом говорится в проекте закона, разработанном в Миндоходов и размещенном на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, цель документа – снижение налоговой нагрузки на добавленную стоимость посредством снижения базовой ставки налога с одновременным внедрением компенсаторных механизмов в виде дополнительной ставки налога с базы налогообложения (налога с оборота); приближение правил определения доходов и затрат сообразно правилам начисления налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; сокращение количества льгот по НДС; унификация первичных документов бухгалтерского учета с документами налогового учета; создание условий для упрощенной формы и порядка заполнения налоговой отчетности по НДС.

Как ожидается, принятие документа и введение в действие его норм позволит увеличить доходы бюджета на 22 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на добавленную стоимость установлена на уровне 20% и будет снижена до 17% с 1 января 2014 года.

Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

В июле Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.