На закрытии межбанка гривня снова укрепилась к доллару

Во вторник, 23 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США укрепились - до 8,1320/8,1360 грн/долл. с 8,1345/8,1385 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились - до 10,7120/10,7210 грн/евро с 10,7280/10,7375 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни также повысились - до 0,2512/0,2516 грн/рубль с 0,2522/0,2526 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3165/1,3305.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1350/8,1400 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7190/10,7365 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2524/0,2528 грн/рубль.