Украина демонстрирует худшие показатели промпроизводства и роста ВВП среди стран СНГ

Украина демонстрирует худшие показатели роста ВВП и промышленного производства по итогам первого квартала среди всех стран СНГ, оставаясь при этом страной с наименьшим показателем инфляции. Такие сравнительные данные приводит Государственная служба статистики.

Согласно сообщению Госстата, средний показатель роста ВВП для стран СНГ по итогам первого квартала составил 2%, в то время как в Украине показатель ВВП упал до 98,9%. Наиболее успешными по показателю роста ВВП стали Туркменистан (9,2%), Армения (7,5%), Узбекистан (7,5%), Таджикистан (7,3%) и Казахстан (4,6%). Россия завершила первый квартал с показателем роста ВВП 1,6%, сообщили в Госстате.

Вместе с тем, средний показатель промышленного производства для стран СНГ по итогам января-мая текущего года – 99,9% по сравнению с аналогичным периодом. Падение промпроизводства в Украине составило, по сообщению Госстата, 5,2% по итогам января- мая.

Положительную динамику промпроизводства продемонстрировали только Армения (108%), Казахстан (101,8%), Киргизстан (121%), Таджикистан (8,2%) и Узбекистан (106%).

Средний показатель инфляции для стран СНГ составил 2,5%. Наибольший показатель инфляции из стран СНГ зафиксирован в Беларуси – 6,6%, наименьший, не считая Украины (0,2%), - в Киргизстане – 1,4%.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.

Вместе с тем, большинство экспертов во главе с аналитиками МВФ прогнозируют нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года.