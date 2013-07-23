Госдолг еврозоны вырос до 92,2% ВВП

Госдолг еврозоны вырос в I квартале c 90,6 до 92,2% ВВП (8,7 трлн евро) против 88,2% годом ранее, сообщил Евростат. Межправительственные займы за год увеличились почти вдвое — со 111 млрд до 199 млрд евро (2,1% ВВП), пишут "Ведомости".

Рекордсмен — Греция, ее долг достиг 160,5% ВВП против 136,5% годом ранее. На втором месте — Италия (130,3% ВВП против 123,8%). В числе крупнейших должников также Португалия (127,2% ВВП), Ирландия (125,1%) и Бельгия (104,5%). Самые низкие показатели — у Эстонии (10% ВВП), Болгарии (18%), Люксембурга (22,4%), Румынии (38,6%) и Швеции (39,4%). В крупнейших экономиках ситуация была смешанной. Германии удалось стабилизировать уровень долга (сейчас 81,2% против 81,1% годом ранее). Франции и Испании переломить динамику не удалось (долг вырос с 88,9 до 91,9% и с 73 до 88,2%).

Европейская экономика находится в рецессии уже шесть кварталов подряд. Прошлый год еврозона закончила спадом в 0,6%, в этом году он будет меньше — 0,4%, надеются в Еврокомиссии. Но, по прогнозу ОЭСР и МВФ, спад будет примерно таким же: 0,5 и 0,6% соответственно.

На траекторию роста (1,2%) еврозона вернется в 2014 г., прогнозирует Еврокомиссия. Экономика региона достигла дна, восстановление может начаться уже в III квартале, считают экономисты, опрошенные Bloomberg. Стабилизацию во второй половине года обещают также ЕЦБ и Еврокомиссия, но их эксперты ждут дальнейшего роста безработицы (с 11,4 до 12,2% в 2013 г. против 8,3% в конце 2008 г.). Улучшения на рынке труда не прогнозируется и в следующем году: уровень безработицы вырастет до 12,3%, считают в ОЭСР. Самая тяжелая ситуация будет в Греции (28,2%) и Испании (27,8%).

Последняя порция статистики по еврозоне оказалась неутешительной: спад в строительстве составил 5,1% в мае, регистрация новых автомобилей в июне сократилась на 6,3%, инфляция ускорилась с 1,4 до 1,6%. В Германии в июле было зафиксировано очередное снижение уровня доверия инвесторов — с 38,5 до 36,3 пункта, впервые за три месяца. Это новый виток ухудшения экономических показателей, традиционный драйвер еврозоны — Германия — в этом году не поможет, отмечает Джеймс Ховэт из Capital Economics. По прогнозу МВФ, Германию в 2013 г. ждет рост на 0,3%, в 2014 г. — на 1,3%.

На поддержку внешних рынков рассчитывать не приходится, повсюду наблюдается ослабление экономической активности, скептичны в Еврокомиссии: внутренний спрос будет восстанавливаться очень медленно. Экспорт в мае снизился на 2,3%, импорт — на 2,2%. Внешняя торговля должна во втором полугодии оживиться, прогнозируют аналитики Barclays: «Если экспорт останется на том же уровне или упадет, восстановление еврозоны вновь отложится или будет гораздо слабее».

Оживлению восстановления мешает усталость населения от реформ и сокращения бюджетных расходов, отмечает ОЭСР. В мае Еврокомиссия рекомендовала пяти странам — Италии, Латвии, Литве, Венгрии и Румынии — выйти из режима жесткой экономии, четырем — продлила сроки выхода на уровень бюджетного дефицита ниже 3% ВВП: Франции, Словении и Португалии — до 2015 г., Испании — до 2016 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Германия и Эстония - единственные страны еврозоны, которые смогли сократить госдолг