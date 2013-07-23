«Укргазбанк» предлагает Кабмину увеличить уставный фонд банка

Руководство «Укргазбанка» обратилось к Кабинету министров с предложением увеличить уставный капитал учреждения для финансирования инвестиционных проектов под обеспечение государственными гарантиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления банка Сергей Мамедов на встрече в Киеве.

По словам банкира, «Укргазбанк» стал первым банком, подготовившим проекты согласно новому порядку Кабмина о предоставлении кредитов под госгарантии, и ставка по этим кредитам должна быть на уровне 10%, как предусмотрено решением правительства. «Единственное, что мы сейчас думаем об источнике фондирования. За счет собственных средств мы можем кредитовать только определенную часть. Мы обращались в Кабинет министров с предложением рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала. Капитал также является источником фондирования, на наш взгляд, самым простым. На сегодняшний день вопрос не решен, и я думаю, что он будет рассмотрен в следующем году», - сказал Мамедов.

Как уточнил первый заместитель председателя правления банка Станислав Шлапак, речь идет о двух проектах в Виннице на сумму порядка 150 млн грн. «Мы первый банк, который прошел Финансово-кредитный совет. Совет принял решение поддержать нас. Сейчас будет отработка технической документации. Поскольку это новая программа, требуется отработка документооборота. Предполагаем, что эта отработка будет завершена за месяц, до сентября», - сказал Шлапак.

«Главное, что поезд тронулся, прошло первое заседание и первые кредиты приняли. На банки возлагаются дополнительные функции контроля на момент рассмотрения проекта, но наличие гарантии государства – это главный козырь для банка», - добавил Мамедов.

По его словам, если не будет финансирования, которое позволит предоставить кредит под 10%, то ставка будет выше. «Мы не можем финансировать себе в убыток», - пояснил банкир.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил три первых проекта для привлечения кредитов на общую сумму 1,65 млрд грн под государственные гарантии в рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы – два проекта по развитию транспортной инфраструктуры в Виннице и проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС. Правительство проанализировало целесообразность предоставления государственных гарантий на оформление кредита в сумме до 1,5 млрд грн для реализации проекта «Строительство первой очереди Днестровской ГАЭС в составе трех агрегатов», условиями предоставления гарантии является эффективная процентная ставка до 9,5% и срок использования кредита до 10 лет. Исполнителем и получателем бюджетных средств является ОАО «Укргидроэнерго».

Кроме того, одобрен проект «По обновлению подвижного состава автобусного и троллейбусного парков» в Виннице, в рамках которого предусматривается приобретение 40 новых троллейбусов и 30 новых автобусов. Для его реализации планируется привлечь под госгарантии кредит на сумму, не превышающую 113,5 млн грн.

Также одобрен проект «Строительства ул. Келецкой и трамвайной линии от ул. Квятека до автовокзала «Западный» в Виннице», который предусматривает привлечение под госгарантии кредита на сумму, не превышающую 36,4 млн грн. Условиями предоставления гарантий под эти проекты является эффективная процентная ставка до 10% и срок использования кредита до 10 лет.

Кроме того, предлагается предусмотреть погашение и обслуживание кредита под госгарантии за счет государственного бюджета и бюджета Винницы в соотношении 50 на 50.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля активы банка составили 20,812 млрд грн, кредиты и задолженность - 8,610 млрд грн, обязательства – 16,411 млрд грн, средства клиентов - 8,158 млрд грн, собственный капитал – 4,401 млрд грн, уставный капитал - 10 млрд грн.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

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