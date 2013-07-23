«Сбербанк России» в первом полугодии увеличил прибыль на 47%

«Сбербанк России» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастил прибыль на 47,25% – до 256,827 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, в первом полугодии текущего года активы банка выросли на 21,14% - до 32,722 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 14,13%, до 22,971 млрд грн, обязательства – на 22,69%, до 29,343 млрд грн, средства клиентов - на 29,49%, до 17,197 млрд грн, собственный капитал – на 9,17%, до 3,379 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,392 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Сбербанк России» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль на 81,98% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 141,43 млн грн.

В 2012 году банк увеличил прибыль на 71,2% – до 410,07 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 239,48 млн грн.

Справка УНИАН. «Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).