Аграриям и книгоиздателям могут разрешить использовать спецрежим налогообложения по НДС

Министерство доходов и сборов предлагает в качестве льготной меры разрешить аграриям и книгоиздателям переходить на специальный режим налогообложения и аккумулировать на своих счетах до 90% сумм, представляющих разницу между налоговыми обязательствами по НДС и налоговым кредитом по этому налогу. Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, разработанном в Миндоходов и размещенном на сайте министерства.

При этом оставшиеся 10% разницы должны быть перечислены в бюджет.

Как отмечается, положительная разница между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом, сформированным за счет выплат поставщикам за поставленные товары и услуги, определяется в налоговой декларации, которую подает субъект хозяйствования, имеющий право на льготный режим налогообложения.

«Вместе с тем, если сумма обязательств превышает объем налогового кредита, то в этом случае налогоплательщику ничего не возмещается, но разница зачисляется на следующий отчетный период, как сумма налогового кредита», - говорится в законопроекте Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины предлагает снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%. Цель такого шага – снижение налоговой нагрузки на добавленную стоимость посредством снижения базовой ставки налога с одновременным внедрением компенсаторных механизмов в виде дополнительной ставки налога с базы налогообложения (налога с оборота); приближение правил определения доходов и затрат сообразно правилам начисления налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; сокращение количества льгот по НДС; унификация первичных документов бухгалтерского учета с документами налогового учета; создание условий для упрощенной формы и порядка заполнения налоговой отчетности по НДС. Как ожидается, принятие документа и введение в действие его норм позволит увеличить доходы бюджета на 22 млрд грн.