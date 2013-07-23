«Укрсоцбанк» нарастил прибыль на 45%

«Укрсоцбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастил прибыль на 45,14% – до 6,492 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчету, в первом полугодии активы банка снизились на 1,25% - до 38,345 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 1,44% - до 23,030 млрд грн, обязательства снизились на 1,69% - до 30,647 млрд грн, средства клиентов выросли на 2,05% - до 18,746 млрд грн, собственный капитал - на 0,53%, до 7,698 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,815 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль на 54,62% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 4,38 млн грн. В 2012 году банк сократил чистую прибыль на 46% по сравнению с 2011 годом – до 8,072 млн грн.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

В этом году состоится слияние дочерних банков международной финансовой группы UniCredit Group (Италия) в Украине - «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка».