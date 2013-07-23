Минфин привлек в госбюджет 1,209 млрд грн и 5 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 23 июля

Министерство финансов Украины во вторник, 23 июля, привлекло в государственный бюджет 1,209 млрд грн и 5,059 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек в госбюджет 453,995 млн грн, удовлетворив все 10 поданных заявок на приобретение гособлигаций сроком обращения 70 дней с доходностью 7,75%, а также 754,995 млн грн в результате удовлетворения всех трех поданных заявок на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 7-летних облигаций с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 805 млн грн.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 5,058 млн долл., удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций с доходностью 8,25% годовых. Минфин оставил без удовлетворения единственную поданную заявку на приобретение 3-летних облигаций с номинальной доходностью 8% и номинальным объемом выпуска 74,450 млн долл.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,249 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 18 июля привлек в госбюджет 388,806 млн грн, 16 июля - 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 9 июля - 2,076 млрд грн, 2 июля - 2,057 млрд грн. В июле Минфин планирует провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 30 июля.

По состоянию на 23 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 236,230 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,004 млрд грн, в собственности банков - 86,294 млрд грн, нерезидентов - 5,081 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 22 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 85,028 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 36,507 млрд грн, на обслуживание госдолга — 15,213 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).