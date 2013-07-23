«Райффайзен Банк Аваль» за полгода нарастил прибыль в 33 раза

«Райффайзен Банк Аваль» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 521,863 млн грн. Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчету, в первом полугодии активы банка сократились на 5,91% по сравнению с началом года - до 44,959 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 2,10% - до 26,618 млрд грн, обязательства сократились на 8,56% - до 37,892 млрд грн, средства клиентов выросли на 3,44% - до 28,761 млрд грн, собственный капитал на 10,90% - до 7,078 млрд грн, уставный капитал на 0,01% -до 3,0027 млрд грн.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 83,94 млн грн.

В 2012 году прибыль банка составила 319,44 млн грн.