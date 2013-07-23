«УниКредит Банк» в первом полугодии увеличил прибыль в 3 раза

«УниКредит Банк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 79,828 млн грн. Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчету, в первом полугодии активы банка сократились на 19% по сравнению с началом года - до 5,217 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 11,68%, до 2,501 млрд грн, обязательства - на 23,79%, до 4,179 млрд грн, средства клиентов - на 1,7%, до 2,036 млрд грн, собственный капитал вырос на 8,44% - до 1,038 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 653,508 млн грн.

Справка УНИАН. «УниКредит Банк»(ранее банк «Пекао», Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 27,368 млн грн.

В 2012 году прибыль банка составила 54,041 млн грн.

В этом году состоится слияние дочерних банков международной финансовой группы UniCredit Group (Италия) в Украине - «Укрсоцбанка» и «УниКредит Банка».