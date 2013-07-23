«Дельта Банк» нарастил прибыль в 3,6 раза

«Дельта Банк» в первом полугодии 2013 года нарастил прибыль в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 136,462 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом полугодии текущего года активы банка выросли на 59,56% по сравнению с началом года – до 47,616 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 55,90%, до 28,095 млрд грн, обязательства – на 65,63%, до 44,441 млрд грн, средства клиентов - на 73,81%, до 29,892 млрд грн, собственный капитал – на 5,46%, до 3,175 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,327 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль в 8 раз по сравнению с первым кварталом 2012 года – до 97,98 млн грн.

В 2012 году банк сократил прибыль в 4,8 раза – до 97,86 млн грн по сравнению с показателем за 2011 год в размере 469,34 млн грн.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.