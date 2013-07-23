Банк «Хрещатик» в первом полугодии получил 2,6 млн грн прибыли

Банк «Хрещатик» в первом полугодии 2013 года получил 2,6 млн грн прибыли, из них во втором квартале — 1,3 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению активы банка в течение второго квартала увеличились на 0,3% — до 8,355 млрд грн, обязательства выросли на 0,4% — до 7,655 млрд грн, при этом средства предприятий сократились на 2,5% — до 2,45 млрд грн, средства частных клиентов увеличились на 1,4% — до 3,5 млрд грн.

Уставный капитал банка составляет 828,8 млн грн, собственный капитал — 700,66 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись компания «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 1,326 млн грн.