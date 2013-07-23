Минфин снова не нашел валютных ресурсов на внутреннем рынке – эксперты

Министерство финансов Украины уже второй раз подряд не смогло найти валютных ресурсов на внутреннем рынке для рефинансирования валютных займов и предстоящих выплат Международному валютному фонду, что существенно повышает вероятность эмиссии еврооблигаций в ближайшее время.

Такое мнение высказали эксперты инвестиционных компаний в системе TRData в комментариях по итогам сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

«Правительство во второй раз подряд фактически не смогло найти валютные ресурсы на внутреннем рынке, что существенно повышает вероятность эмиссии еврооблигаций в ближайшее время», - прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса. По его словам, Минфин уже второй раз подряд отклонил небольшой спрос по трехлетним долларовым облигациям, подаваемый на уровне 8,75%. «Эта заявка могла бы быть удовлетворена только заодно с большими заявками, но они отсутствовали как класс», - пояснил эксперт.

Портфельный управляющий инструментами с фиксированной доходностью инвестиционной группы "АРТ Капитал" Иван Заражевский сообщил, что в результате аукциона проведено рыночное размещение краткосрочных гривневых ОВГЗ и валютных ОВГЗ, а также нерыночное размещение 5-летних облигаций. «Бюджет профинансирован, но надежды рефинансировать прежние валютные займы, как и предстоящие перед МВФ выплаты, пока не увенчались у Минфина успехом», - пояснил эксперт. В то же время, по его словам, с учетом достаточного уровня ликвидности банковской системы (на сегодня 25,25 млрд грн) и ревальвации гривни до отметки 8,136 грн/долл., не оправдавшиеся надежды Минфина более активно привлечь валютные займы не должны вызвать проблем с предстоящими погашениями.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 23 июля, привлекло в государственный бюджет 1,209 млрд грн и 5,059 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На аукционе по продаже ОВГЗ 18 июля Минфин привлек в госбюджет 388,806 млн грн, 16 июля - 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 9 июля - 2,076 млрд грн, 2 июля - 2,057 млрд грн. В июле Минфин планирует провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 30 июля.

По информации источника на рынке, рынок еврооблигаций восстанавливается, зафиксирован рост цен на суверенные еврооблигации и при сохранении данной тенденции Министерство финансов может выйти на внешний рынок заимствований в ближайшие недели.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом нынешняя цена в 10% годовых остается слишком высокой.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых на 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.