В Японии зафиксирован самый крупный дефицит торгового баланса за 34 года

Дефицит внешней торговли Японии в первом полугодии 2013 года составил рекордные с 1979 года для данного периода 4,84 триллиона иен (48,68 миллиарда долларов), свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства финансов страны, сообщают РИА «Новости».

Импорт составил 38,8 триллиона иен (390,24 миллиарда долларов), что на 9,2% выше аналогичного показателя с января по июнь годом ранее. Рост импорта был обеспечен за счет роста цен на нефть и сжиженный газ, потребности в котором резко возросли в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" и остановки почти всех атомных реакторов в стране.

Экспорт за первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,2%, однако его общий объем оказался меньше импорта и составил 33,96 триллиона иен (341,56 миллиарда долларов).

Внешнеторговый баланс оказался в минусе за счет роста импорта, прежде всего, энергетического сырья, в сочетании с падением курса иены к основным мировым валютам. Это самый крупный дефицит внешней торговли для первого полугодия с 1979 года, когда стали вести подобную статистику в ее нынешнем виде.

Дефицит внешней торговли Японии за июнь 2013 года составил 180,8 миллиарда иен (1,09 миллиарда долларов). При этом экспорт увеличился на 7,4% по сравнению с июнем 2012 года, а импорт вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.