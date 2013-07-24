Беларусь с начала года выплатила МВФ почти 1 млрд долл. долга по кредиту

Минск. С начала 2013 года выплаты Беларуси по кредиту Международного валютного фонда достигли 953,5 млн долл.

Как сообщили УНИАН в Министерстве финансов Беларуси, Беларусь выплатила МВФ очередные 82,4 млн долл. в счет погашения долга по кредиту стэнд-бай.

«23 июля 2013 года Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стэнд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 82,4 млн долл.), - отметили в Минфине РБ.

Сообщается, что всего в 2013 году Беларуси необходимо вернуть 1,63 млрд долл. (частичное погашение кредита и уплата процентов).

Как сообщал УНИАН, Беларусь реализовала программу стэнд-бай, поддержанную кредитом МВФ на 3,5 млрд долл., в период с января 2009 года по апрель 2010 года. Это позволило стране обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере. На 2013 год приходится пик выплат по кредиту. Предыдущее погашение состоялось 12 июля, тогда республика выплатила 64,7 млн СДР, что эквивалентно 96,3 млн долл.

С 1992 года по 2008 год Беларусь дважды использовала финансовые ресурсы МВФ: по линии фонда системных трансформаций – 217,2 млн долл. и по механизму стэнд-бай – 77,4 млн долл. В феврале 2005 года Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ.

Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Официальная дата создания МВФ - 27 декабря 1945 года. Беларусь является членом МВФ с 1992 года, ее квота на начало 2013 года была равна 386,4 млн СДР (542,1 млн долл.).