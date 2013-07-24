Германия может отложить помощь Греции

Еврокомиссия не уверена, что Греция выполнила все условия для получения очередной части средств помощи, говорится в письме заместителя министра финансов Германии парламенту.

Таким образом, выплата транша помощи Греции может быть отложена, сообщают Вести.ru.

Напомним, что сейчас, чтобы получить доступ к помощи внешних кредиторов, власти Греции должны в срочном порядке выполнить ряд новых мер жесткой экономии.

Среди прочих значатся такие требования, как дальнейшее сокращение фонда оплаты труда. В Греции уже принят закон, согласно которому 12,5 тыс. госслужащих будут переведены в рабочий резерв с сохранением 75% заработной платы. При этом, если этим сотрудникам власти не смогут найти новые рабочие места в течение 8 месяцев, они будут уволены.

Более того, уже до конца июля ожидается сокращение 2,4 тыс. рабочих мест в муниципалитетах, также будет сокращено 2,2 тыс. школьных охранников, 1,5 тыс. учителей, 3,5 тыс. сотрудников муниципальной полиции. До конца года число переведенных в резерв составит 25 тыс.

Однако согласно отчету комиссии "тройки" Афины пока выполнили только 17 из 22 необходимых предписаний, остальные пять страна пока выполнить не в состоянии.

Еврокомиссия соберется в среду и обсудит этот вопрос.

Парламент Германии примет решение о выплате транша помощи Греции до 29 июля.

Источники, знакомые с ситуацией, не видят повода для беспокойства. "Те пункты, которые вызывают вопросы, являются скорее процедурными. Не думаю, что это серьезная проблема", - сказал один из источников.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на прошедшей неделе заявила о невозможности повторного списания долгов Греции.

На ее взгляд, подобную меру нельзя рассматривать даже как вариант дополнительной помощи стране, поскольку дальнейшие шаги в этом направлении будут способствовать потере доверия инвесторов к экономике еврозоны в целом.

"Я не вижу возможности списания задолженности Греции, подобные разговоры меня беспокоят", - отметила Меркель.

Напомним, что ранее сценарий с дополнительным списанием долгов Греции исключил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

В 2012 г. частные кредиторы уже были вынуждены пойти на реструктуризацию, но в декабре министры финансов ЕС заявили, что новые меры все еще могут быть необходимы. Но проблема еще и в том, что долг Греции в основном состоит из спасительных кредитов от международных кредиторов и большую часть из них финансирует Германия, где в сентябре пройдут выборы.

Очевидно, что на списание своих кредитов до выборов немецкая власть просто не пойдет. Так или иначе, осенью, вполне возможно, разыграется очередная серия сериала под названием "Спасение Греции".