Янукович подписал закон о казначейских векселях

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно реструктуризации бюджетной задолженности).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Данным законом Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» дополняется новой статьей 22, согласно которой предоставляется право Кабинету министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке. Также предусматривается на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Законом установлено, что до 1 января 2014 года органы, осуществляющие казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученных заключений соответствующих органов государственной налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению из бюджета, могут в соответствии с Законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” по заявлению плательщиков налога выдавать им указанные в заключениях суммы бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей. С целью приведения в соответствие с нормами Закона Украины „О бюджете на 2013 год” предлагается установить, что сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства платится в общий фонд государственного бюджета.

В законе предусмотрено предоставить право Кабинету Министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 01 января 2013 года, в установленных им объемах, путем выдачи финансовых казначейских векселей сроком обращения до 5 лет, с доходностью, не превышающей 5%. Право выдачи таких векселей предоставить органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств.

Законом предоставляется право органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученного от соответствующего контролирующего органа заключения с указанием суммы налога на добавленную стоимость, которая подлежит возмещению из бюджета, выдавать плательщику налога, подавшему в такой контролирующий орган заявление об избрании способа возмещения из бюджета суммы налога на добавленную стоимость путем получения финансового казначейского векселя, указанную в заключении сумму бюджетного возмещения путем выдачи финансового казначейского векселя сроком обращения до 5 лет, с доходностью, не превышающей 5% в соответствии с порядком, определенным Кабинетом Министров Украины.

В пояснительной записке к проекту данного закона сообщалось, что «в соответствии с отчетом правительства об исполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» кредиторская задолженность по расходам общего фонда государственного бюджета на 01.01.2012 г. составила 2189,1 млн грн, а на 01.01.2013 г.- 4354,8 млн гривень».

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2013 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", что позволяет реструктуризировать бюджетную задолженность, в частности, по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями со сроком обращения 5 лет и 5% доходностью.

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что объем текущей задолженности по возмещению НДС составляет 4,5 млрд грн, и еще 11 млрд грн, которые на сегодняшний день оспариваются в судах. Просроченной задолженности, по данным министра, в Украине нет. При этом Клименко заверил, что, со своей стороны, Миндоходов сделает все возможное, чтобы сделать вексель по-настоящему привлекательным финансовым инструментом.

Однако в Федерации работодателей подсчитали, что объем потерь оборотных средств предприятий в случае полноценного введения в обращение казначейских векселей может составить 20 млрд грн.

Кабинет министров Украины дважды, в 2004 и 2010 годах, оформлял НДС-облигациями свою просроченную задолженность перед субъектами ведения хозяйства по возмещению им налога на добавленную стоимость. Во время последнего выпуска были эмитированы четыре транша общим объемом 16,4 млрд грн. Срок обращения выпущенных бумаг - до 2015 года. Предприятия - держатели НДС-облигаций могли либо оставлять их себе, или продавать с дисконтом, пополняя свои оборотные средства.

По заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова, благодаря такому инструменту фактически удалось ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС.