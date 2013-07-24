«Креди Агриколь Банк» в первом полугодии нарастил прибыль в 37 раз

Входящий в группу крупных «Креди Агриколь Банк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастил прибыль в 37 раз — до 176,697 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной на сайте.

Согласно отчетности, в первом полугодии текущего года, по сравнению с началом года, активы банка снизились на 1,90% - до 12,876 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 1,78% - до 9,635 млрд грн, обязательства снизились на 1,49% - до 11,404 млрд грн, средства клиентов – на 4,75%, до 9,313 млрд грн, собственный капитал — на 4,98%, до 1,471 млрд грн, уставный капитал вырос на 16,47% - до 1,223 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Креди Агриколь Банк» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, увеличил показатель чистой прибыли в 47 раз — до 55,63 млн грн.

В 2012 году банк согласно отчетности по международным стандартам (МСФО) получил прибыль в размере 268,92 млн грн, по национальным стандартам - 408 млн грн.

Летом прошлого года акционер банка «Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (до 2010 года – «Калион Банк Украина») принял решение о прекращении банка путем его присоединения к банку «Креди Агриколь Банк».

«Креди Агриколь Банк» (до марта 2011 года - «Индекс-Банк») работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является французский Credit Agricole (99,9955% акций банка).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Банк «Хрещатик» в первом полугодии получил 2,6 млн грн прибыли

«Райффайзен Банк Аваль» за полгода нарастил прибыль в 33 раза

«Дельта Банк» нарастил прибыль в 3,6 раза

«УниКредит Банк» в первом полугодии увеличил прибыль в 3 раза

«Укрсоцбанк» нарастил прибыль на 45%

«Сбербанк России» в первом полугодии увеличил прибыль на 47%

Банк «Надра» в первом полугодии увеличил прибыль на 61,6%

«Укргазбанк» нарастил прибыль почти в 3 раза

«Альфа-Банк» за полгода нарастил прибыль в 3,5 раза