В еврозоне индекс деловой активности вырос лучше прогнозов

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по первоначальной оценке, в июле вырос до 50,4 пункта с 48,7 пункта в июне, сообщает "Прайм" со ссылкой на исследовательскую организацию Markit Economics.

Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые полагали, что показатель составит 49,1 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

Индекс превысил отметку в 50 пунктов впервые с января 2012 года.

"Самый высокий показатель по PMI за полтора года является обнадеживающим свидетельством того, что экономика еврозоны может в конце концов выйти из рецессии в третьем квартале", - заявил главный экономист Markit Крис Уильямсон.