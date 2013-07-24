Законопроект о снижении ставки НДС до 9% является предметом дискуссии – глава Миндоходов

Законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость до 9% с 20% является предметом дискуссии и представляет собой модель администрирования налогов, которая может быть изменена в зависимости от предложения бизнеса и не будет внесена на рассмотрение Кабинета министров и парламента без глубоких выводов экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в среду министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Мы сегодня должны все это обговорить. Мы предлагаем разные модели – налог с оборота, другие системы. При Миндоходов работает Инвестиционный совет, и все инициативы будут обсуждаться в рамках работы совета – для того, чтобы сформулировать компетентную точку зрения, чтобы представить точку зрения экспертов. Слишком рано говорить о том, что мы вот это будем внедрять в жизнь», - сказал Клименко.

При этом он заявил, что если налогоплательщики выскажутся против идеи Миндоходов, она будет отложена. «У нас есть много идей по НДС, по экологическим налогам, по акцизным налогам – по разным темам. Идеи есть, и мы их будем обсуждать. Ни одно решение не будет принято без дискуссии и обсуждения с бизнесом», - сказал Клименко.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, есть ли временные рамки таких дискуссий, Клименко подчеркнул: «Я буду слушать бизнес, пока буду министром. Это дорога длиною в жизнь. Я не склонен загонять во временные рамки, это не имеет смысла. Мы должны выстроить диалог и в рамках этого диалога работать. Сколько время на это уйдет? Вы можете сказать, сколько времени нужно поэту, чтобы написать стихотворение, или художнику, чтобы написать шедевр?», - сказал министр.

Вместе с тем, он привел пример, что для того, чтобы разработать закон о трансфертном ценообразовании, потребовался год. «Чтобы сделать качественный закон о трансфертном ценообразовании, нам нужен был год – с сентября прошлого года и вот сейчас заканчиваем. И нельзя сказать, что где-то мы тормозили процесс. Зато сегодня имеем современный отработанный закон», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Министерство доходов и сборов Украины предложило снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%. Цель инициативы – снижение налоговой нагрузки на добавленную стоимость посредством снижения базовой ставки налога с одновременным внедрением компенсаторных механизмов в виде дополнительной ставки налога с базы налогообложения (налога с оборота); приближение правил определения доходов и затрат сообразно правилам начисления налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; сокращение количества льгот по НДС; унификация первичных документов бухгалтерского учета с документами налогового учета; создание условий для упрощенной формы и порядка заполнения налоговой отчетности по НДС.