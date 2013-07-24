«OTП Банк» в первом полугодии получил 11,8 млн грн прибыли

Входящий в группу крупных «OTП Банк» в первом полугодии 2013 года получил 11,779 млн грн прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года убыток банка составил 32,353 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной на официальном сайте.

Согласно отчетности, в первом полугодии, по сравнению с началом года, активы банка снизились на 0,95% – до 19,920 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 4,55%, до 13,816 млрд грн, обязательства – на 0,94%, до 16,679 млрд грн, средства клиентов выросли на 2,44% - до 9,185 млрд грн, собственный капитал снизился на 1,01% - до 3,241 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,868 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «OTП Банк» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, снизил чистую прибыль на 6,86% – до 5,83 млн грн.

В 2012 году банк получил чистую прибыль в размере 261,5 млн грн, что на 18,5% меньше показателя 2011 года.

Справка УНИАН. «OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных банков. Венгерский OTP Bank владеет 100% акций банка.