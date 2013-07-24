Янукович одобрил закон об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 июля приняла правительственный законопроект о ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней.

Законом ратифицирована конвенция и протокол к ней, подписанные 8 ноября 2012 года в Никосии, которые должны вступить в силу со дня получения последнего письменного сообщения о завершении договорными государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления ими в действие.

Как говорится в пояснительной записке, в результате заключения конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства.

Определяется, что налогами на доходы считаются все налоги, которые взимаются с общей суммы дохода или с элементов дохода, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму зарплаты или платы, уплаченной предприятиями.

Кроме того, налогами, на которые распространяется действие конвенции, в Украине предлагается установить налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. В то же время, на Кипре - подоходный налог; корпоративный налог на прибыль; специальный взнос на оборону республики; налог на доходы от отчуждения имущества.

Также определяется, что действие конвенции должно распространяться и на любые идентичные или значительным образом подобные налоги, которые взимаются одним из договорных государств после даты подписания конвенции, в добавление к существующим налогам или вместо них.

Компетентные органы договорных государств извещают друг друга о любых существенных изменениях, состоявшихся в их налоговом законодательстве.