«Имэксбанк» нарастил прибыль почти в 5 раз

Входящий в группу крупных «Имэксбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастил прибыль в 4,8 раза – до 6,401 млн грн

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной на официальном сайте.

Согласно отчетности, в первом полугодии текущего года, по сравнению с началом года, активы банка выросли на 10,16% – до 10,024 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 7,64%, до 8,575 млрд грн, обязательства - на 9,76%, до 8,636 млрд грн, средства клиентов – на 12,46%, до 5,346 млрд грн, собственный капитал - на 12,69%, до 1,389 млрд грн, уставный капитал – на 13,16%, до 1,290 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Имэксбанк» в 2012 году снизил прибыль на 80% – до 3,29 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 16,46 млн грн.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков.

Основными владельцами банка являются Леонид Климов (20,3362% – прямое участие, 17,8927% – опосредствованное) и Татьяна Климова (0,1472% – прямое участие, 21,5599% – опосредствованное).