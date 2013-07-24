Украинский бизнес осторожно относится к выводу капиталов за границу – Клименко

Министерство доходов и сборов отмечает осторожное отношение крупных финансово-промышленных групп Украины к выводу капитала за границу после принятия Верховной Радой законопроекта о трансфертном ценообразовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Уже сегодня есть тенденция на уровне консультаций. Мы отмечаем перестройку финансовых схем движения товаров и аккуратное отношение к выводу капиталов за границу. Меня, как министра, это очень радует и дает позитивный сигнал на будущее. Мы сделали первый шаг, и ФПГ осторожнее относятся к выводу капиталов за границы Украины. Это реальный этап реализации программы активизации экономики», - сказал Клименко.

Он отметил, что сейчас министерство ждет подписания принятого закона о трансфертном ценообразовании Президентом Украины и готово к проведению широкомасштабной разъяснительной работы по имплементации положений закона.

«Мы ждем подписания законопроекта Президентом, потом начнем масштабную разъясняющую работу, чтобы на 1 сентября не оставалось ни одного проблемного вопроса. У нас есть достаточно времени для подготовки, поскольку подача первых отчетов ожидается уже в следующем году», - сказал министр.

По его словам, сейчас ведутся консультации с бизнесом, идет сбор вопросов, которые остаются неоднозначными, даются все разъяснения. «Чтобы на 1 сентября не было вопросов, которые мы бы не смогли разъяснить и дать консультацию для предпринимателей», - отметил министр.

По его словам, в случае подписания, закон начнет действовать с 1 сентября. « У нас есть достаточно времени для подготовки», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом инициированный правительством скандальный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием, разработанный Министерством доходов и сборов и впервые предусматривающий механизм борьбы с выводом прибыли предприятий в офшорные зоны и страны с низким уровнем налогообложения.