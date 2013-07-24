Госказначейство улучшило показатели бюджета Украины

Доходы государственного бюджета Украины в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Государственной казначейской службы, снизились на 303 млн грн, или на 0,19% - до 162,649 млрд грн. Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Ранее ведомство обнародовало показатель доходов государственного бюджета Украины по оперативным данным за январь-июнь 2013 года в 162,5 млрд грн, что на 400 млн грн, или на 0,3%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-июнь 2013 года составили 142,357 млрд грн, что на 1,074 млрд грн, или на 0,76%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, доходы специального фонда госбюджета за январь-июнь текущего года составили 20,292 млрд грн, что на 1,377 млрд грн, или на 6,35%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-июнь текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 4,474 млрд грн, или на 19,4%, по сравнению с январем-июнем 2012 года года - до 27,499 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

По данным Министерства финансов Украины, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше, чем за 2011 год.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.